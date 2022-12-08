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Шестеркин выиграл 12-й матч в сезоне. Он отбил 25 из 26 бросков «Вегаса»

Игорь Шестеркин помог «Рейнджерс» победить «Вегас» (5:1) в матче НХЛ. Вратарь отразил 25 из 26 бросков по своим воротам.

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