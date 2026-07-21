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Аргументы недели

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Немецкое следствие окончательно повесило «Северные потоки» на болтливого украинца

Немецкое следствие окончательно повесило «Северные потоки» на болтливого украинца

Генпрокуратура ФРГ продолжает радовать мир захватывающими байками про водолазов-любителей. По версии немецких СМИ, глубоководные газопроводы взорвал украинский агент Сергей Кузнецов, а не зарубежные партнёры.

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