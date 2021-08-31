В сети описали роковую женщину. Она оказалась очень удобной

♀♂ Гостиная для друзейПолитикаВ сети описали роковую женщину. Она оказалась очень удобной Прочитала в сети на детальное описание роковой женщины, составленное мужчиной. Крепко задумалась.- 1.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМарина МаксимоваДа глупости какие))) Роковая женщина это женщина , которая умеет манипулировать мужчинами. Они бывают всякими...неумехами,не самодостаточными, не веселыми и даже не очень красивыми.Приемы разные. ))Основное, что ее характеризует, это бессовестное манипулирование мужчинами на которых ей совершенно наплевать , все для ее удовольствия и выгоды.Комментировать
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