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В сети описали роковую женщину. Она оказалась очень удобной

В сети описали роковую женщину. Она оказалась очень удобной

Прочитала в сети на детальное описание роковой женщины, составленное мужчиной. Крепко задумалась.- 1.

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Марина Максимова
Да глупости какие))) Роковая женщина это женщина , которая умеет манипулировать мужчинами. Они бывают всякими...неумехами,не самодостаточными, не веселыми и даже не очень красивыми.Приемы разные. ))Основное, что ее характеризует, это бессовестное манипулирование мужчинами на которых ей совершенно наплевать , все для ее удовольствия и выгоды.

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