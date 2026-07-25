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Царьград

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Зеленский отменил выставку вооружений во Львове после удара РФ

Зеленский отменил выставку вооружений во Львове после удара РФ

Выставка IRON DEMO во Львове отменена из-за удара РФ по полигону под Киевом. Владимир Зеленский признал атаку, убившую Валентину Савицкую, руководительницу Центра международного сотрудничества.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Это он зря отменил........
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1 м.
borisych
жаль
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1 м.