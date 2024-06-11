Принципиально новый этап строительства СКИФ начался в Новосибирской области

Реализация проекта СКИФ, которая проводится в соответствии с целями и задачами национального проекта «Наука и университеты», перешла от строительных работ к сборке оборудования – это принципиально новый этап работ, в ходе которого в инжекторе, бустере и перепускных каналах синхротрона СКИФ уже начат монтаж специализированной опорной геодезической сети.