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Захарова сравнила реакцию США на протесты в Армении и Грузии

Захарова сравнила реакцию США на протесты в Армении и Грузии

Соединенные Штаты по-разному относятся к одинаковым ситуациям в разных странах. Таком образом они легко меняют под себя те самые правила «миропорядка, основанного на правилах», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

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