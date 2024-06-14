Захарова сравнила реакцию США на протесты в Армении и Грузии

Соединенные Штаты по-разному относятся к одинаковым ситуациям в разных странах. Таком образом они легко меняют под себя те самые правила «миропорядка, основанного на правилах», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
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