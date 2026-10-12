Кухня и дом
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Кухня и дом

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Почему не стоит намертво связывать кухню с натяжным потолком

Почему не стоит намертво связывать кухню с натяжным потолком

Идеальная картинка, где кухонный гарнитур упирается прямо в потолок без малейшего намёка на щель, завораживает.

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