Месяц без еды: В "Ахмате" раскрыли, через что прошёл русский Йети под Клещеевкой

Боец ВС России Йети выжил под обстрелами в поле, несмотря на то, что месяц был без еды и водыВ RT узнали от своих источников на фронте, что под Клещеевкой был спасён боец спецназа "Ахмат" с позывным "Йети".
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