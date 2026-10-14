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В ремонт оленинских дорог и дворов вложили 50 миллионов рублей

В ремонт оленинских дорог и дворов вложили 50 миллионов рублей

Несколько лет назад власти Оленинского округа поставили перед собой задачу – ликвидировать грунтовые дороги в поселках Оленино и Мирный.

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