Переговоры относительно поставки газа по «Силе Сибири-2» носят коммерческий характер

Соглашение о поставке газа по «Силе Сибири-2» в Китай не пытаются привязать к какой-то дате, и коммерческие переговоры по данному вопросу продолжаются, пишут «РИА Новости», ссылаясь на заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, выступившего перед журналистами в рамках ВЭФ.