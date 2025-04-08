Многочисленные ранения не сломили дух воина: Герой России из «Времени героев» назначен зампредседателя комитета молодежной политики Крыма

Многочисленные ранения не сломили дух воина: Герой России из «Времени героев» назначен зампредседателя комитета молодежной политики КрымаКомандир танковой роты старший лейтенант Антон Старостин, рискуя жизнью, в числе первых занял переправу в районе дамбы Северо-Крымского канала.
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