«Живые экспонаты ждут своего часа, чтобы рассказать собственную историю»

Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник открывает для посетителей сакральные имена классиков с новой стороны Пушкин, Чехов и… Цветаева? Казалось бы, самые изученные и популярные имена русской литературы.
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