«Рейнджерс» первыми в сезоне НХЛ набрали 100 очков и вышли в плей-офф

Сегодня клуб из Нью-Йорка обыграл «Филадельфию» (6:5 ОТ) в регулярном чемпионате. Команда под руководством Питера Лавиолетта первой в сезоне набрала 100 очков (в 72 матчах) и первой же обеспечила себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли.
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