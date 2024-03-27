«Рейнджерс» первыми в сезоне НХЛ набрали 100 очков и вышли в плей-офф

Сегодня клуб из Нью-Йорка обыграл «Филадельфию» (6:5 ОТ) в регулярном чемпионате. Команда под руководством Питера Лавиолетта первой в сезоне набрала 100 очков (в 72 матчах) и первой же обеспечила себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли.