Освобождение Красного Кута приблизило российские войска к Дружковке

На южных подступах к Дружковке группировка «Центр» создает плацдарм для дальнейшего наступления, а также подходит к трассам, через которые ВСУ снабжают свои формирования, как в самом городе, так и пригородах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии