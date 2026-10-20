«Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове» — художественное произведение советского писателя Аркадия Гайдара.
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Свежие комментарии
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только мальчик, который играл роль Мальчиша-Кибальчиша, закончив МФТИ, удрал в США работать на благо буржуинов и сам стал буржуином...
Спасибо за пост. Как же давно это было...А пройдут пионеры - салют Мальчишу!