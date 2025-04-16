www.globallookpress.com/Daniel Torok/White House Президент США Дональд Трамп должен ввести жесткие санкции в отношении лидера киевского режима Владимира Зеленского, чтобы помешать ему сорвать усилия Вашингтона по заключению договора о прекращении огня на Украине.