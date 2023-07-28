Фейк: МОК отменил дисквалификацию украинской фехтовальщицы, отказавшейся пожать руку российской спортсменке

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Виктор Александров

Для меня «спортсмены из России» - предатели. Предводитель «спортсменов из России» - Лена Исинбаева, заявила, что она «гражданин мира». Мирянка. И выступает за мирян. Под белым флагом капитуляции и предательства. Предателей нигде не любят, и украинская саблистка это наглядно продемонстрировала. Так что пусть бывшая «россиянка», а ныне мирянка, сама на себя теперь и обижается. Считаю, что необходимо восстановить памятник Сталину в Сталинграде с надписью: «Борцу с большевизмом товарищу Сталину от благодарных потомков», знамя победы и гимн СССР для нашей победы на фронте и в тылу СВО, а также вернуть русским людям отчества, логику в школы и институты. Читайте Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.