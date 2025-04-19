Новая «пожарка» на базе Валдай 12

Компания «Современные транспортные технологии» представила новый пожарный автомобиль на шасси среднетоннажного грузовика Валдай 12, который отличается маневренностью и компактными размерами, что позволяет ему работать в городских условиях.
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