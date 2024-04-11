ECM: добавка с экстрактом черники облегчает симптомы послеродовой хандры

Ученые из исследовательского института семейного психического здоровья Кэмпбелл при университете Торонто (Канада) разработали первую в мире пищевую добавку на основе экстракта черники для лечения послеродовой хандры и предотвращения депрессии.
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