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Коноплянка рассказал, как сорвался его трансфер в «Ливерпуль»

Коноплянка рассказал, как сорвался его трансфер в «Ливерпуль»

Евгений Коноплянка рассказал, почему его переход в «Ливерпуль» не состоялся. Бывший полузащитник сборной Украины, «Шальке» и «Севильи» Евгений Коноплянка рассказал, как на заре карьеры руководство «Днепра» помешало его переходу в «Ливерпуль».

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