Лучшие ответы на вопрос подходит ли вам рацион питания, можно увидеть в своем зеркале.

Таким образом, если вы довольны, то это кайф.А иначе придется:- Строго соблюдать мои рекомендации или самой вести учет бжу чтобы в течении трех дней определить подходит ли вам новый набор продуктов (и тут как правило начинаются "Подводные Камни", в вопросе какие это продукты? Какие макро и микро обходимы? Сколько кушать жиров и почему нельзя превышать углеводы, не превышать баланс именно по белку … нужен ли вообще счет калорий если потребность в балансах удовлетворяет человека).