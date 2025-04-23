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Закон, порядок, государство

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Во Владивостоке прошёл сбор председателей профсоюзов первичных профсоюзных организаций Тихоокеанского флота

Во Владивостоке прошёл сбор председателей профсоюзов первичных профсоюзных организаций Тихоокеанского флота

На сборе присутствовали председатели первичных профсоюзных организации Владивостокского, Большекаменского и Николаевского военных гарнизонов флота.

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