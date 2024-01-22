Театр абсурда
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Театр абсурда

8 632 подписчика

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Свежие комментарии

  • Наталия
    Равнялись на Европу- получилось , как всегда. Кстати, омбудсмен, это тоже оттуда, также, как толерантность и мультику...Не имели права за...
  • Алексадр Савельев
    Мигрантов во главе с Мерзляковой На колени и ползком в аулы.Не имели права за...
  • Николай
    Гнать вместе с куйвашевым!!!Не имели права за...

Все Лолита - прощайся с РФ. В сеть слили видео, где она желает победы Зе*. Это финиш. Видео.

Все Лолита - прощайся с РФ. В сеть слили видео, где она желает победы Зе*. Это финиш. Видео.

Avia.pro - Новости Известная певица Лолита Милявская, долгие годы радовавшая публику своими яркими выступлениями, столкнулась с серьезными трудностями в своей карьере на российской сцене.

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Комментарии
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леонид рыбаков
Афторы вы вообще где и как да нас..ь она меня за мои деньги должна была развлекать и все понимаете и всеееее Это вы жуете это дерьмо и нас заставляете это нюхать С дерьма политическую звезду делаете за это и вас надо признать  иноагентами
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14 час.
АндрейБорков
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9 час.
Геннадий Бережнов
Лолита получила его в 15 лет после смерти своего отца, который был выдворен в Израиль. И что мы могли от неё ожидать? Это скрытая пятая колонна. А сегодня её чуть прижали, и то только в Новосибирске, она и выдала всё на гора!
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4 час.

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