Все Лолита - прощайся с РФ. В сеть слили видео, где она желает победы Зе*. Это финиш. Видео.

Афторы вы вообще где и как да нас..ь она меня за мои деньги должна была развлекать и все понимаете и всеееее Это вы жуете это дерьмо и нас заставляете это нюхать С дерьма политическую звезду делаете за это и вас надо признать иноагентами

Геннадий Бережнов

Лолита получила его в 15 лет после смерти своего отца, который был выдворен в Израиль. И что мы могли от неё ожидать? Это скрытая пятая колонна. А сегодня её чуть прижали, и то только в Новосибирске, она и выдала всё на гора!