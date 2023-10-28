Экс-солдаты армии Украины встали на защиту России. Что известно о новом спецбатальоне?

Samarium Воюя на стороне России, они воюют и за освобождение Украины от всей этой нацистской сволочи и западной мрази... воюют за правое дело....

НЭ Наталья Эрнст Я была так уверена, что они ещё в начале операции примкнут к нашим. Но оснавная масса - упоротые бандер-овцы.