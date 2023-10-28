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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Экс-солдаты армии Украины встали на защиту России. Что известно о новом спецбатальоне?

Экс-солдаты армии Украины встали на защиту России. Что известно о новом спецбатальоне?

Бывшие военнослужащие Украины приняли решение встать на защиту интересов России. Первый добровольческий батальон, сформированный из бывших украинских пленных, поступил на службу в Вооружённые силы России.

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Комментарии
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Samarium
Воюя на стороне России, они воюют и за освобождение Украины от всей этой нацистской сволочи и западной мрази... воюют за правое дело....
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3 д.
НЭ
Наталья Эрнст
Я была так уверена, что они ещё в начале операции примкнут к нашим. Но оснавная масса - упоротые бандер-овцы.
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3 д.
Леонид Руси
Избавились от иллюзий и встали на сторону Православия... против сатанистов, фашистов и педерастов
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3 д.

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