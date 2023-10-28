Экс-солдаты армии Украины встали на защиту России. Что известно о новом спецбатальоне?

Бывшие военнослужащие Украины приняли решение встать на защиту интересов России. Первый добровольческий батальон, сформированный из бывших украинских пленных, поступил на службу в Вооружённые силы России.
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