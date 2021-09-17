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Почему немецкое пиво скучное

Почему немецкое пиво скучное

Считается, что Германия - страна пива. Тем не менее я очень часто слышу это: "Да фу, немецкое пиво, скучное и беспонтовое.

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Максим Пипотя
Предвзятая статья, видимо оплаченная скучными немецкими пивоварами....в Германии варят достаточно много разнообразных сортов пива...но в основном это светлые сорта...есть очень неплохие...но все равно переплюнуть даже голландцев в светлых сортах у немцев не получается....не говоря уже про бельгийские темные сорта...которые тоже варят по старинным рецептам в монашеских аббатствах....
Сергей Федотов
Немецкое пиво скучное только для тех, кто не пил настоящего немецкого пива. Привыкли к той дряни, что в магазинах и считают его немецким пивом.
Майя Maja
Пью пиво редко, но очень люблю живое, темное. Портер, эль, черный стаут Guinness ("родной" с азотной капсулой)
Сергей
Предпочитаю пивоTuborg, датская пивоваренная.

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