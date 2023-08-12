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Шойгу посетил северные рубежи страны

Шойгу посетил северные рубежи страны

Глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу проинспектировал отдаленные арктические гарнизоны Северного флота, а также совершил облет объектов Центрального полигона РФ на архипелаге Новая Земля совместно с главой Росатома Алексеем Лихачевым.

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