Люся Чеботина стала «Первой леди»

Альбом Люси Чеботиной «Первая леди» вышел в свет 3 ноября 2023 года. В пластинку, изданную лейблом Rocket Records, вошло восемь треков, в том числе уже известные «Абьюз» (представленный в двух версиях) и «Псевдомодели».