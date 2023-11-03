Люся Чеботина стала «Первой леди»

Альбом Люси Чеботиной «Первая леди» вышел в свет 3 ноября 2023 года. В пластинку, изданную лейблом Rocket Records, вошло восемь треков, в том числе уже известные «Абьюз» (представленный в двух версиях) и «Псевдомодели».
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