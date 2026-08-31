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Газета.ру

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Канал "Свита короля": шестилетний сын Петросяна не готов к школьной нагрузке

Канал "Свита короля": шестилетний сын Петросяна не готов к школьной нагрузке

Сын блогерши Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна Ваган не пройдет в школу в этом году. Об этом сообщает Telegram-канал «Свита короля» со ссылкой на женщину, которая работает в доме звездной четы.

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