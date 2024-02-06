Министр финансов Линдер заявил о бедности и неконкурентноспособности Германии

Германия стремительно беднеет, а отсутствие экономического роста сделало страну неконкурентоспособной, сообщает 5 февраля министр финансов ФРГ, лидер либеральной Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер в ходе выступления на мероприятии Bloomberg, которое состоялось во Франкфурте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии