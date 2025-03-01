В намерениях Америки насчет России видна интрига против Китая

@ Коллаж Взгляд Tекст: Геворг Мирзаян,доцент Финансового университета Госсекретарь США Марко Рубио заявил о намерении остановить сближение России и Китая, дружбу которых в Вашингтоне воспринимают как антиамериканский альянс.
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