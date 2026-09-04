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Татар-информ

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София Дзепка выиграла третий этап юниорского Гран-при ISU в Таиланде

София Дзепка выиграла третий этап юниорского Гран-при ISU в Таиланде

Фото: fsrussia.ru Российская фигуристка София Дзепка одержала победу на третьем этапе юниорского Гран-при ISU, который прошёл в Бангкоке.

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