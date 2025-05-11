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Аргументы и Факты

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Иерей: добровольцев и казаков на СВО окормляют более 20 священников

Иерей: добровольцев и казаков на СВО окормляют более 20 священников

Иерей Владислав Сулейманов, помощник главного священника в зоне специальной военной операции протоиерея Дмитрия Василенкова, сообщил, что численности священнослужителей, окормляющих бойцов на передовой, недостаточно.

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