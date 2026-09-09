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Калужские новости

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Ферзиково: УК накопила 62 исполнительных производства и 10 уголовных дел

Ферзиково: УК накопила 62 исполнительных производства и 10 уголовных дел

Управляющая компания в Ферзиковском округе не исполняла свои обязательства настолько, что на нее у судебных приставов накопилось 62 исполнительных производства.

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