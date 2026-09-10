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«Первоклассное» латвийское топливо: посольство РФ высказалось о поставках в Венгрию из Риги газа «с ароматом демократии»

«Первоклассное» латвийское топливо: посольство РФ высказалось о поставках в Венгрию из Риги газа «с ароматом демократии»

В посольстве РФ в Будапеште прокомментировали возможное энергосотрудничество Венгрии и Латвии. Там предположили, что результатом такого партнёрства должны стать поставки нефти и газа «с неповторимым ароматом свободы и либеральной демократии».

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