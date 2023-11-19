Вильфанд: в Москве к концу рабочей недели потеплеет

Накрывшие Москву холода отступят уже через несколько дней. Ближе к следующем выходным температура может достигнуть нулевой отметки, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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