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Вильфанд: в Москве к концу рабочей недели потеплеет

Вильфанд: в Москве к концу рабочей недели потеплеет

Накрывшие Москву холода отступят уже через несколько дней. Ближе к следующем выходным температура может достигнуть нулевой отметки, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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