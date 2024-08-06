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Царьград

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Дело не в деньгах: Брат выдал деталь в деле подрывника Серебрякова

Дело не в деньгах: Брат выдал деталь в деле подрывника Серебрякова

Брат обвиняемого в подрыве автомобиля военного в Москве Алексей Серебряков выдал деталь в деле своего брата.

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Комментарии
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Вова Рябов
Почему не расстрел
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16 час.
ВР
Вова Рябов
Зачем народу содержать террористов
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16 час.
НС
НАТАЛЬЯ Силкина
Хорошее призвание - террорист,столько денег потрачено на этого придурка,с головой у него совсем плохо.
Ответить
15 час.

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