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Мифтахов о переходе в «Шанхай»: «Ощущения, будто не уезжал из США. Есть много плюсов в том, что в клубе много легионеров, иностранный тренер. Для меня все получилось не в новизну»

Голкипер « Шанхая » Амир Мифтахов высказался о переходе в китайский клуб после игры в Северной Америке.

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