Надежда на светлый год

С 25 декабря по 2 января евреи по всему миру отмечают Хануку — праздник огней и света. Еврейский календарь лунно-солнечный, поэтому даты не совпадают с общепринятым григорианским календарем, и Ханука обычно отмечается в начале или середине декабря.