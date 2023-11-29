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Китай

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Премьер Госсовета КНР Ли Цян принял участие в церемонии открытия выставки CISCE и выступил с программной речью

Пекин, 28 ноября /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян во вторник в Пекине принял участие в церемонии открытия первой Китайской международной выставки по стимулированию цепочек поставок /CISCE/ и Глобального форума по инновациям и развитию цепочек поставок, а также выступил с программной речью.

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