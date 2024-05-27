Поведение Карпина на матче «Зенит» – «Ростов» рассмотрит КДК

Тренер южан во время поединка покидал пределы технической зоны Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза рассмотрит поведение главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в матче 30-го тура РПЛ против петербургского «Зенита».
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