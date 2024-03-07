Наставник "Реала" заявил о невиновности по налоговому преступлению

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал информацию о том, что испанская прокуратура просит 4 года и 9 месяцев тюрьмы для специалиста за сокрытие €1 млн от налоговой с 2014 по 2015 год, передает Marca.
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