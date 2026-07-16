Международный союз конькобежцев дал нейтральный статус пяти фигуристкам из РФ

Международный союз конькобежцев ISU дал нейтральный статус пяти российским фигуристкам. Право участвовать в соревнованиях без флага и гимна получили Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева и Григорий Федоров.
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