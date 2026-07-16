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Пятый канал

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Международный союз конькобежцев дал нейтральный статус пяти фигуристкам из РФ

Международный союз конькобежцев дал нейтральный статус пяти фигуристкам из РФ

Международный союз конькобежцев ISU дал нейтральный статус пяти российским фигуристкам. Право участвовать в соревнованиях без флага и гимна получили Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева и Григорий Федоров.

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