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Победителей финала Большого Дальневосточного квеста 2022 объявят 9 декабря

Победителей финала Большого Дальневосточного квеста 2022 объявят 9 декабря

Торжественное объявление и награждение победителей конкурса "Большой Дальневосточный квест"  (12+) в 2022 году состоится 9 декабря в формате онлайн трансляции, которая пройдет с 10.

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