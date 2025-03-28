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Лунин сыграет против «Леганеса». Куртуа не участвовал в тренировке «Реала»

В субботу против «Леганеса» украинец выйдет с первых минут, сообщает El Chiringuito. Основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа не участвовал в тренировке мадридского клуба.

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