В Кургане появились кадры искореженной машины после ДТП с уснувшим водителем

В Кургане водитель уснул за рулем и врезался опору ЛЭП. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Курган». «Авария произошла ранним утром 5 октября на улице К.
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