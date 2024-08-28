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Петербургский дневник

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В Ленобласти завершился ремонт Староприозерского шоссе

В Ленобласти завершился ремонт Староприозерского шоссе

От Елизаветинки до выезда на трассу «Сортавала» В Ленинградской области завершился ремонт участка Староприозерского шоссе от Елизаветинки до выезда на федеральную трассу А-121 «Сортавала» (Новоприозерское шоссе).

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