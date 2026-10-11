Двухсотые ВСУшники лежат в четыре ряда — цена «перемоги» в Орехове Под музыку «Вивальди»: Драпатый решил блеснуть военным искусством в Запорожской области На Запорожском направлении продолжаются тяжелые бои в Орехове.