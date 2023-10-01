Житель Ялты подозревается в убийстве семейной пары

В дежурную часть УМВД России по городу Ялта поступило сообщение от местного жителя о том, что его знакомые перестали выходить с ним на связь, а при просмотре камер видеонаблюдения на территории их дома выяснилось, что накануне к ним зашёл неизвестный, который избил семейную пару.