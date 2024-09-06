В Коми задержали мужчину, который выстрелил из окна и ранил незнакомку в руку

В Коми мужчина стрелял из окна и ранил прохожую, сообщает пресс-служба МВД по республике. Как рассказала полицейским 39-летняя пострадавшая, неизвестный выстрелил ей в руку из пневматического оружия, когда она шла мимо дома на одной оживленных улиц поселка Усть-Кулом.