В Челябинске стартуют испытания тепловых сетей на максимальную температуру

В Челябинске пройдут испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе АО «УСТЭК-Челябинск», в апреле в централизованной зоне теплоснабжения 01 пройдут проверки тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя.